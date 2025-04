Para Rui Borges, «a magia da Taça é muito em volta do ambiente que se vive no Jamor», pelo que prefere que a final se dispute ali, pese embora se venha discutindo um cenário alternativo, devido a questões de segurança, caso o jogo decisivo da prova junte os rivais de Lisboa, Sporting e Benfica.

«Compreendo os dois lados. Já assisti a finais no Jamor e a questão da segurança pode ser algo mais difícil de controlar. Agora, pela magia da final da Taça, não a vejo fora do Jamor. Acredito que a final possa ser feita lá», referiu o treinador do Sporting.

Para lá chegarem, os leões necessitam de confirmar a vantagem que trazem do jogo da primeira mão, em que venceram o Rio Ave, em Alvalade, por 2-0.

«É o resultado mais perigoso do futebol. Jamais poderemos entrar expectantes, queremos ser o Sporting que temos sido. Este jogo dá a passagem a uma final da Taça de Portugal, que é onde toda a gente sonhar estar. Nunca estive, é um sonho. Queremos resolver a eliminatória o mais rapidamente possível», referiu Rui Borges.

O Sporting defronta o Rio Ave, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, casa emprestada dos vila-condenses devido aos estragos no seu estádio provocados pela Depressão Martinho, para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Pode acompanhar a partida, ao minuto, pelo Maisfutebol.