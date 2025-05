O Sporting inicia no próximo dia 12 de maio a venda de bilhetes para a final da Taça de Portugal, em que defronta o Benfica, num jogo agendado para 25 de maio (17:15), no Estádio do Jamor.

A partir das 10:00 da próxima segunda-feira, os sócios do Sporting podem adquirir um voucher, por via digital, que terão de trocar por um ingresso físico entre 19 e 24 de maio, no Centro Comercial Alvaláxia.

O clube leonino aconselha à troca atempada dos vouchers, uma vez que, no dia 24 de maio, o Estádio de Alvalade recebe a final da Liga dos Campeões feminina de futebol, partida que opõe o Arsenal ao Barcelona (17:00).