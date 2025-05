Seis anos depois, o Sporting voltou a conquistar a Taça de Portugal. Os leões passam a somar 18 troféus, encurtando a distância para o FC Porto, que soma 20 conquistas na competição. O clube mais bem-sucedido na Prova Rainha continua a ser o Benfica, com 26 títulos no palmarés.

Este domingo, num Jamor lotado, os leões derrotaram as águias por 3-1, após prolongamento.

Um golo de Orkun Kökçü, aos 47 minutos, deu vantagem aos encarnados, mas Viktor Gyökeres, com um penálti convertido no tempo de compensação, levou a decisão para o prolongamento. No tempo extra, Conrad Harder (99m) completou a reviravolta leonina, com Francisco Trincão a fechar as contas ao minuto 120.

O Sporting conquista o segundo troféu da temporada, depois de se ter sagrado campeão nacional, há uma semana. 23 anos depois, os leões voltam a conquistar as duas provas na mesma temporada.