A quarta eliminatória da Taça de Portugal abre no dia 21 de novembro, uma sexta-feira, com o duelo entre o Atlético e o Benfica. O estádio onde vai decorrer a partida ainda não é conhecido.

No dia seguinte entram em ação o Sporting, detentor do troféu, que recebe o Marinhense, e o FC Porto, que defronta o Sintrense, no Dragão.

A ronda de jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal fecha no domingo com o Sp. Braga-Nacional.

Calendário da quarta eliminatória da Taça de Portugal:

21 de novembro

Atlético - Benfica (20h30)

22 de novembro

AVS - Académico de Viseu (11h00)

Vitória - Mortágua (15h00)

Estoril - Famalicão (18h00)

Sporting - Marinhense (18h00)

FC Porto - Sintrense (20h15)

23 de novembro

Lusitânia de Lourosa - Torreense (11h00)

Fafe - Arouca (14h00)

Tondela - Caldas (17h00)

Sp. Braga - Nacional (17h30)

RELACIONADOS
Sp. Braga: dez jogos sem sofrer deixam Hornicek no topo europeu
Benfica: Dedic, Trubin e Sudakov chamados às respetivas seleções
Deniz Gül, o novo herói do Dragão: «Nunca perdi motivação»