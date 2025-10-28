Taça: Benfica abre quarta eliminatória, Sporting e FC Porto jogam no sábado
Federação Portuguesa de Futebol divulga datas e horários da próxima ronda da «Prova Rainha»
A quarta eliminatória da Taça de Portugal abre no dia 21 de novembro, uma sexta-feira, com o duelo entre o Atlético e o Benfica. O estádio onde vai decorrer a partida ainda não é conhecido.
No dia seguinte entram em ação o Sporting, detentor do troféu, que recebe o Marinhense, e o FC Porto, que defronta o Sintrense, no Dragão.
A ronda de jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal fecha no domingo com o Sp. Braga-Nacional.
Calendário da quarta eliminatória da Taça de Portugal:
21 de novembro
Atlético - Benfica (20h30)
22 de novembro
AVS - Académico de Viseu (11h00)
Vitória - Mortágua (15h00)
Estoril - Famalicão (18h00)
Sporting - Marinhense (18h00)
FC Porto - Sintrense (20h15)
23 de novembro
Lusitânia de Lourosa - Torreense (11h00)
Fafe - Arouca (14h00)
Tondela - Caldas (17h00)
Sp. Braga - Nacional (17h30)