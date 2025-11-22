Figura: Rodrigo Mora (FC Porto)

Só jogou meia hora, é verdade, mas foi dos poucos a dar sal a um jogo que, na segunda parte, perdeu qualidade. O golo que marcou vai direitinho para a coletânea de melhores momentos desta edição da Taça de Portugal e só não bisou porque Francisco Gomes cortou uma bola de golo em cima da linha de baliza. A pedir maior preponderância com Farioli em jogos de outra craveira.

Momento: Rodrigo Mora, quem mais? (80m)

A segunda parte do FC Porto esteve longe de deslumbrar. O jogo, há muito decidido, parecia caminhar para um final monótono, até que Rodrigo Mora, com espaço à entrada da área, fez um golo de levantar qualquer estádio. E com o pé esquerdo! Que talento!

Outros destaques:

Dominik Prpic (FC Porto)

Exibição personalizada do jovem central croata do FC Porto. Num jogo perigoso, porque o adversário, atacando pouco, tinha dois avançados móveis e velozes para tentar explorar qualquer brecha que pudesse surgir na defesa contrária, Prpic esteve perfeito na leitura dos lances, no controlo dos espaços e parecia ter um íman que atraía as bolas que foram pingando na sua área.

Stephen Eustáquio (FC Porto)

De regresso à equipa, ocupou zonas do terreno mais adiantadas e mostrou qualidade na definição dos lances, em algumas situações. Mas foi a sua capacidade de pressão na reação à perda da bola que foi útil aos portistas, que assim recuperaram várias bolas em zonas adiantadas do terreno.

Borja Sainz (FC Porto)

Marcou um belo golo, numa bola de ressaca, e mostrou a objetividade que lhe é reconhecida sempre que encontrou uma nesga de espaço na defesa do Sintrense. Ganhou minutos importantes depois de ter recuperado de lesão na pausa para as seleções.

Deniz Gul (FC Porto)

Entrou ao intervalo para o lugar de Samu e deu bem que fazer aos defesas do Sintrense. Para lá da dimensão física do seu jogo, que Samu é capaz de igualar ou até superar, é no trato da bola que Gul tem ganho pontos ao espanhol. O golo que apontou comprovou que tem o faro do golo exigido a um avançado que se preze.

Romário (Sintrense)

Que grande jogo do defesa-central cabo-verdiano do Sintrense. Na primeira parte travou um duelo intenso com Samu e na segunda cortou vários lances perigosos no interior da sua área. Uma noite para mais tarde recordar.