Depois da derrota por 5-0 no jogo da primeira mão, o Tirsense não vai à Luz para «fazer festa nem um 'frete'», mas sim com a intenção de «tentar dar uma imagem diferente» da que deixou em Barcelos, há duas semanas. O desejo é partilhado pelo seu treinador, Emanuel Simões, que acredita que a sua equipa será capaz de «pôr o Benfica a sofrer em alguns momentos».

No fundo, o emblema de Santo Tirso tem a intenção de «ir ao maior estádio nacional dar uma boa imagem e, se for possível, fazer golos, pois seria uma marca importante para o clube», salienta o treinador, que espera «desfrutar do jogo, mas também competir» na casa do Benfica.

«No primeiro jogo, jogámos o que o Benfica nos deixou jogar. O adversário foi muito superior durante grande parte do jogo. Na segunda parte, conseguimos disputar mais, mas quando quisemos fazer mais, faltou-nos capacidade física. Foi nesse momento que o Benfica aproveitou para fechar o resultado”, recordou Emanuel Simões.

Agora, o plano passa por «ser ofensiva e organizacionalmente melhores» para «dignificar a instituição que representamos, sem pensar muito no resultado, porque a nossa preocupação é disputar o jogo, não a eliminatória», acrescentou o técnico.

Esperando «uma ou outra troca» no Benfica, Emanuel Simões sabe que «o nível é sempre muito elevado» no adversário desta quarta-feira, mas espera despedir-se da atual temporada da melhor forma.

«É o último jogo da época para nós e queremos que fique uma imagem bonita. Já disse no balneário que, se pudéssemos escolher um estádio para terminar a época, seria este (na Luz)», salientou.

O Tirsense, que terminou a Série A do Campeonato de Portugal na sétima posição, visita a casa do Benfica, na quarta-feira (20:15), para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Bruno Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo, é o árbitro nomeado para um encontro que pode acompanhar, ao minuto, pelo Maisfutebol.