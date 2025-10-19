José Paulo Almeida, treinador do União de Lamas, na conferência de imprensa após a derrota, por 1-0, frente ao Vitória, que ditou o afastamento da Taça de Portugal:

Análise ao jogo

«Não houve grandes alterações de fundo na equipa inicial. Houve a troca do ponta-de-lança, com a saída do Nélson Oliveira, rodaram alguns jogares, mas mantiveram grande parte da base dos atletas que têm jogado nos últimos jogos. Isso mostrou o respeito que tiveram pelo jogo e para connosco».

«O rigor que eles foram pondo valorizou a nossa equipa e acabaram por ser premiados. Venceram com um golo de bola parada. Na primeira parte, conseguimos dividir mais o jogo. Conseguimos pôr em prática, em termos ofensivos, algumas das coisas que tínhamos trabalhado. Não demos muitas situações claras de golo ao Vitória. O facto de a relva, na segunda parte, ter ficado um bocadinho impraticável não nos beneficiou. Eles são uma equipa mais bem preparada do ponto de vista físico. Começaram a ganhar mais duelos e segundas bolas. Tivemos de mudar o nosso estilo para um jogo mais vertical, mais direto, mais à profundidade, em que a bola não passava pela última linha (do adversário). Acabámos por ficar mais remetidos ao nosso meio-campo defensivo, o que não era, de todo, a ideia».

«A partir do momento em que o Vitória fez o golo, de bola parada, que podíamos e devíamos ter evitado. Mérito também do adversário. Até ao fim, fomos competitivos e competentes. Deixámos uma boa imagem».

Boa imagem para o que resta da época

«Esperemos que possa deixar a sensação de que há qualidade no grupo, coletiva e individual, e que nos permita fazer crescer dentro desta base. Se já chegámos até aqui, temos de crescer a partir daqui. Se calhar, posso exigir mais e melhor aos meus atletas. A ideia aqui é podermos crescer para fazermos um campeonato dentro dos objetivos, de uma forma tranquila. Agora, não podemos embandeirar em arco por termos sido competentes frente a uma equipa da I Liga, e depois relaxarmos, não sermos tão rigorosos contra adversários do nosso campeonato. A nossa realidade é o Campeonato de Portugal, temos de ter essa noção. Na próxima semana vamos ter um jogo muito complicado contra o Cinfães».