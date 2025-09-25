Futebol
Há 39 min
Taça de Portugal: Celoricense é o adversário do FC Porto na terceira ronda
Vencedor da eliminatória vai defrontar, na ronda seguinte, o Sintrense ou o Rio Ave
Vencedor da eliminatória vai defrontar, na ronda seguinte, o Sintrense ou o Rio Ave
O FC Porto terá como adversário na terceira ronda da Taça de Portugal o Celoricense, do Campeonato de Portugal, no fim de semana de 18 e 19 de outubro.
Será a primeira vez que as duas equipas se vão defrontar, sendo que a equipa de Celorico de Basto, no distrito de Braga, ocupa a quinta posição da Série A do Campeonato de Portugal.
Até atingir esta fase da prova, o Celoricense afastou o Celeirós [1-0] e o Mafra, este último no desempate por penáltis. Já o FC Porto vai estrear-se na atual edição da competição.
O vencedor desta eliminatória defrontará o Sintrense ou o Rio Ave, na quarta eliminatória da Taça de Portugal.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS