O FC Porto terá como adversário na terceira ronda da Taça de Portugal o Celoricense, do Campeonato de Portugal, no fim de semana de 18 e 19 de outubro.

Será a primeira vez que as duas equipas se vão defrontar, sendo que a equipa de Celorico de Basto, no distrito de Braga, ocupa a quinta posição da Série A do Campeonato de Portugal.

Até atingir esta fase da prova, o Celoricense afastou o Celeirós [1-0] e o Mafra, este último no desempate por penáltis. Já o FC Porto vai estrear-se na atual edição da competição.

O vencedor desta eliminatória defrontará o Sintrense ou o Rio Ave, na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

