Figura: Óscar Rivas (Vitória)

Enquanto a bola rolou, mostrou capacidade na construção e no controlo do espaço, limpando todo o perigo no seu raio de ação. Quando foi preciso puxar pelo físico, o central disse presente, tanto no lance do golo como nos momentos defensivos. Perto do fim, na área contrária, deu nas vistas por um pormenor técnico que deixou um adversário no solo.

Momento: o golo que decidiu a eliminatória (51m)

É um pássaro? Um avião? Nada disso, apenas Óscar Rivas a planar sob os demais para resolver um quebra-cabeças, até aí, de difícil resolução para o Vitória. O defesa espanhol vestiu a capa de herói, esta tarde.

Outros destaques

Samu (Vitória): Num relvado difícil, deu algumas pinceladas de classe a um jogo em que o físico prevaleceu. Ficou perto de marcar num par de boas ocasiões, a melhor de todas aos 24 minutos, quando viu Francisco Enes voar para lhe negar o golo. Natural da freguesia vizinha de Mozelos, viveu uma tarde positiva em Santa Maria de Lamas.

Camara (Vitória): Aposta de Luís Pinto para a segunda parte, trouxe melhor critério na definição das jogadas ofensivas do Vitória, em contraste com que Saviolo fez ao longo da etapa inicial. Explosão, capacidade técnica e visão de jogo, foi uma aposta ganha nos minhotos.

Rodríguez (União de Lamas): Sempre ligado à corrente, deu vivacidade ao flanco direito. Foi [mais] um guerreiro a defender e corajoso na hora de tentar a sua sorte no ataque.

Francisco Enes (União de Lamas): Bela exibição do guarda-redes do União de Lamas, apenas manchada pela falha ao minuto 70, quando largou uma bola que parecia fácil. Valeu-lhe que Diogo Sousa não foi capaz de aproveitar a deixa. De resto, mostrou bom jogo de pés, reflexos apurados e foi eficaz nas saídas da sua baliza.

Rodrigo Braga (União de Lamas): Médio de boa compleição física, bom de bola, joga sempre de cabeça levantada. Um jogador com muito potencial, que deixou uma excelente imagem frente ao Vitória. Um talento para acompanhar com atenção.