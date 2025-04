Nos comentários à publicação feita por José Mourinho, nas redes sociais, em homenagem ao Papa Francisco, vários adeptos pediram ao treinador português para deixar o Fenerbahçe.

«R.I.P (sigla inglesa para "Descanse em paz") mas por favor não destruas o Fenerbahçe», pode ler-se num dos comentários, por entre várias mensagens «volta para casa» dirigidas a Mourinho.

No domingo, depois do empate consentido no último minuto do jogo com o Kayserispor (3-3), que deixou o Fenerbahçe mais longe do primeiro lugar, o vice-presidente do clube, Acun Ilicali, desculpou-se aos adeptos pelo resultado.

«Os dois pontos perdidos são um golpe muito duro. Assumimos a responsabilidade, tanto em meu nome como em nome da Direção. Criámos um bom plantel, contratámos bons jogadores. Fizemos tudo o que podíamos, tanto com a força do nosso plantel como com a do nosso treinador. Às vezes, não dá certo. O futebol é assim. Respeitámos as reações dos adeptos, eles são a vida do clube. É difícil, mas vamos continuar na luta até ao fim», referiu.

Com seis jornadas ainda por realizar, o Fenerbahçe, segundo classificado da Liga turca, segue cinco pontos de distância do líder, Galatasaray, que corre pelo tricampeonato.