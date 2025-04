José Mourinho pode respirar de alívio. O treinador português, que orienta o Fenerbahçe, foi absolvido, esta sexta-feira, da queixa-crime interposta pelo Galatasaray por alegadas declarações racistas proferidas no jogo entre as duas equipas referente à 25.ª jornada da Liga turca.

Em causa estava um comentário feito por Mourinho, após o encontro, sobre a atuação do árbitro esloveno Slavko Vincic: «O banco deles saltava como macacos para cima do miúdo [Yusuf Akcicek]. Com um árbitro turco, teria um amarelo no primeiro minuto e, cinco minutos depois, teria de substituí-lo. Felizmente, ele esteve perfeito».

Entretanto, o Fenerbahçe comunicou a decisão do Ministério Público de Istambul, que deu por concluída a acusação, anulando-a.

«Como resultado da queixa criminal com foco em racismo apresentada pelo Galatasaray contra o nosso treinador, José Mourinho, o Ministério Público de Istambul decidiu que nenhum crime ocorreu e que não há necessidade de processo», escreveu o clube turco em comunicado oficial.

Kamuoyuna Duyuru



Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.… pic.twitter.com/W9cpaFVnie — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 4, 2025

De recordar que, na última quarta-feira, José Mourinho protagonizou uma nova polémica no final do jogo em que o Galatasaray afastou o Fenerbahçe da Taça da Turquia, ao ter apertado o nariz do treinador adversário, Okan Buruk.