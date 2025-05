A sete anos de distância da fase final do Campeonato da Europa de 2032, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, mostra-se confiante de que a Itália, país indicado para organizar a prova em conjunto com a Turquia, estará preparada para o desafio, mas avisa: «As infraestruturas do futebol italiano são uma vergonha».

Em entrevista ao site italiano Mediaset, o dirigente confessou estar «cansado das discussões sobre o tema em Itália, porque tudo o que vê são palavras».

«Itália é um dos maiores países do futebol. Ganhou muitos Campeonatos do Mundo, Campeonatos Europeus e Ligas dos Campeões. Mas, ao mesmo tempo, entre os grandes países, tem de longe a pior infraestrutura. Espero que Itália faça alguma coisa. Os clubes precisam de ajuda do Governo, das autarquias e de investidores privados. É hora de agir, porque a situação é terrível», avisa Ceferin, que continua confiante na resolução atempada dos problemas identificados.

«Ainda não estou preocupado. Acho que agora até o Governo percebeu que precisa de fazer alguma coisa. Tenho a certeza de que Itália sediará o Europeu de 2032», salientou o dirigente.

De recordar que, em setembro do ano passado, a UEFA retirou à cidade italiana de Milão a organização da final da Liga dos Campeões em 2027, devido às obras previstas na zona envolvente do Estádio San Siro.

Itália foi escolhida pela UEFA para organizar a fase final do Europeu de seleções em 2032, juntamente com a Turquia. Quatro anos antes, será o Reino Unido e a Irlanda a receberem o torneio.