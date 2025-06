Vencedor da última edição da Taça de Inglaterra, o seu primeiro grande troféu em 164 anos de existência, o Crystal Palace ainda não tem garantida a presença na próxima edição da Liga Europa. A culpa é de John Textor, que estará até na disposição de vender a sua participação no clube para desbloquear a situação.

A conquista da Taça de Inglaterra garante ao Palace o direito desportivo de participar na Liga Europa, em 2025/2026, mas a UEFA ainda não deu luz verde a esse cenário, devido a um possível conflito de interesses.

Tudo porque John Textor, um dos investidores no clube londrino, é também o dono dos franceses do Lyon, que se apurou para a fase liga da Liga Europa após ter terminado a última Liga francesa na sexta posição.

De acordo com a estação britânica Sky Sports, a UEFA, através do seu órgão de controlo financeiro, exigiu ao Crystal Palace garantias de que Textor não tem uma influência decisiva na gestão do clube inglês.

Enquanto prosseguem as conversas entre as partes, surgem rumores de que o investidor norte-americano, que é igualmente dono dos brasileiros do Botafogo, estará até na disposição de vender a sua participação no Palace para resolver a situação.

A Sky Sports avança mesmo um potencial interessado em adquirir as ações de John Textor no emblema londrino. Trata-se de Woody Johnson, dono da equipa de futebol americano New York Jets.