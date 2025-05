Os 39 golos apontados na Liga portuguesa não chegaram a Viktor Gyökeres para conquistar a Bota de Ouro em 2025. O avançado do Sporting viu o sonho esfumar-se aos 38 minutos do duelo do Real Madrid frente à Real Sociedad, quando Kylian Mbappé, um dos seus rivais na corrida pelo prémio, adiantou os Merengues no marcador, na recarga a um penálti defendido por Unai Marrero.

Há uma semana, Gyökeres fechou o campeonato com mais um golo, no triunfo do Sporting frente ao Vitória (2-0) que carimbou o bicampeonato leonino, chegando a uns impressionantes 39 remates certeiros só na Liga portuguesa, o melhor registo dos últimos 23 anos.

No total de golos, o internacional sueco leva grande vantagem para os principais perseguidores, Kylian Mbappé (Real Madrid) e Mo Salah (Liverpool), só que, para a eleição do Bota de Ouro de cada temporada, os golos não valem todos o mesmo.

No método de cálculo adotado pela UEFA, cada golo marcado na Liga portuguesa vale 1,5 pontos, enquanto os apontados nos cinco principais campeonatos do continente (Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha) valem 2 pontos.

Por isso, os 39 golos de Gyökeres valeram-lhe um total de 58,5 pontos, registo que foi ultrapassado com o 30.º tiro certeiro de Mbappé na Liga espanhola, que lhe permitiu atingir os 60 pontos.

Agora, a corrida pela Bota de Ouro, que premeia o melhor marcador dos campeonatos europeus de futebol em cada temporada, é entre Mbappé e Mo Salah (28 golos/56 pontos), que entra em campo no domingo (16:00) para defrontar o Crystal Palace, na última jornada da Premier League.