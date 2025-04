O último dia da Porto International Cup, torneio de futebol juvenil que se disputou entre 17 e 19 de abril em quatro recintos da cidade Invicta, ficou marcado por episódios de violência que extravasaram as quatro linhas.

O jogo entre os juvenis do Sporting Clube de Cruz e os suíços do Meyrin FC ficou marcado por agressões de adeptos afetos ao clube português a dois atletas da equipa helvética, que tiveram de receber assistência médica. O árbitro suspendeu a partida por falta de condições de segurança. A polícia foi chamada ao local, mas aquando da sua chegada os agressores já não se encontravam ali, de acordo com o JN.

Entretanto, o Sporting Clube da Cruz emitiu um comunicado em que «lamenta profundamente o comportamento de alguns pais e familiares de atletas, que com as suas atitudes não dignificam o desporto nem merecem assistir a qualquer evento desportivo», sendo que «a Direção do clube irá tomar medidas em conformidade» com a gravidade do caso.

Esse não foi, no entanto, o único episódio violento vivido durante o último dia da Porto International Cup, sendo que pelo menos numa outra partida se verificaram desacatos, de acordo com relatos da imprensa espanhola.

As cenas de pancadaria registadas no evento motivaram mesmo o adeus antecipado de um dos clubes participantes, os espanhóis do Orillamar, que decidiram retirar as cinco equipas que levaram para a prova pelo «ambiente muito tenso» que se vivia no torneio.

«Não queremos lutar com ninguém nem colocar nenhuma criança em risco. Mesmo se estivéssemos a discutir um título, faríamos igual», garantiu o diretor desportivo do clube galego, Iván García, citado pelo site DXT Campeón.