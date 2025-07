Com dois golos surgidos nos últimos minutos do encontro, o Vitória carimbou o triunfo, por 3-1, frente ao campeão saudita Al Ittihad, de Danilo Pereira, N'Golo Kanté e Benzema, entre outros, num jogo de preparação disputado este sábado, no Algarve.

Numa partida viva, com diversas oportunidades para cada lado, os vimaranenses atingiram o intervalo na frente do marcador graças ao golo apontado por Gustavo Silva, ao minuto 39.

No reatamento, Moussa Diaby, que na época passada custou 60 milhões de euros ao Al Ittihad, repôs a igualdade, que perdurou até ao minuto 84, quando o jovem Oumar Camara, contratado pelo Vitória ao PSG, fez o 2-1.

Perto do apito final, Matija Mitrovic (ex-Zeleznicar Pancevo) assistiu Nélson Oliveira para o 3-1 final.

O treinador dos vimaranenses, Luís Pinto, apostou num onze inicial com Charles, Miguel Maga, Borevkovic, Abascal, Vando Félix, Tiago Silva, Tomás Handel, João Mendes, Gustavo Silva, José Bica e Nuno Santos. Foram ainda utilizados Telmo Arcanjo, Nélson Oliveira, Lebedenko, Oumar Camara, Mitrovic e Diogo Sousa.

O Vitória volta a jogar no dia 1 de agosto, frente aos espanhóis do Celta de Vigo, em mais um teste para a nova época, que arranca oficialmente no dia 9 de agosto, no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto.