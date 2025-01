A pequena Amélia deu nas vistas no alinhamento das equipas que precedeu o Santa Clara-FC Porto, em agosto do ano passado, para a segunda jornada da I Liga, ao exibir para a câmara o símbolo portista estampado numa camisola que trazia por baixo de uma t-shirt cedida pelo clube açoriano aos jovens que acompanharam a entrada das três equipas no relvado do Estádio de São Miguel.

Praticamente meio ano depois, a jovem viu o FC Porto retribuir-lhe esse momento de exaltação da paixão que nutre pelos «dragões» com um convite para marcar presença num treino da equipa feminina de voleibol, que este sábado defronta o Clube Kairós (18 horas), para a fase regular da Liga.

Amélia conheceu as atletas portistas e, como recordações, trouxe uma camisola e uma fotografia rodeada do plantel do FC Porto.