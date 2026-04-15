Vítor Vinha, treinador da equipa sub-19 do Benfica, definiu a lista de jogadores que vão viajar para a Suíça para disputar a final four da UEFA Youth League. Na meia-final de sexta-feira (13h00), as águias vão medir forças com os belgas do Club Brugge. A final está agendada para a próxima segunda-feira (17h45), dia 20 de abril.

A convocatória conta com os guarda-redes ⁠Diogo Ferreira,⁠ ⁠⁠Leonardo Lopes e ⁠Luiz Xavier; os defesas ⁠⁠Daniel Banjaqui,⁠ ⁠⁠Duarte Soares,⁠ ⁠⁠Rui Silva,⁠ ⁠⁠Gonçalo Oliveira, ⁠⁠João Capucho, Tiago Parente, Dinis Telehovschi e⁠ ⁠⁠José Neto; os médios ⁠⁠Nilson Semedo, ⁠⁠Miguel Figueiredo, Rafael Quintas, ⁠Tiago Freitas, ⁠Isaac Ferreira, ⁠Federico Coletta e ⁠Gonçalo Moreira; e os avançados ⁠Tomás Soares, ⁠Stevan Manuel, ⁠Jaden Umeh, ⁠Eduardo Fernandes, ⁠Anísio Cabral e ⁠Francisco Silva.

«Toda a gente está entusiasmada. É um grande jogo para nós e para o clube também. O Benfica já venceu esta competição, cabe-nos fazer história mais uma vez. Estamos todos prontos», referiu Jaden Umeh, à BTV, antes da partida para a Suíça.

A comitiva encarnada parte para Genebra esta tarde e defronta o Club Brugge na sexta-feira, no jogo que abre as meias-finais da UEFA Youth League. Real Madrid e PSG defrontam-se na restante semifinal.

Esta época, as águiasbateram o recorde de golos marcados numa edição da prova, 38. De recordar que o Benfica conquistou a competição em 2022.

