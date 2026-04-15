Benfica: Banjaqui e Anísio nos convocados para a “final four” da Youth League
Águias defrontam o Club Brugge, na sexta-feira, para as meias-finais da prova
Águias defrontam o Club Brugge, na sexta-feira, para as meias-finais da prova
Vítor Vinha, treinador da equipa sub-19 do Benfica, definiu a lista de jogadores que vão viajar para a Suíça para disputar a final four da UEFA Youth League. Na meia-final de sexta-feira (13h00), as águias vão medir forças com os belgas do Club Brugge. A final está agendada para a próxima segunda-feira (17h45), dia 20 de abril.
A convocatória conta com os guarda-redes Diogo Ferreira, Leonardo Lopes e Luiz Xavier; os defesas Daniel Banjaqui, Duarte Soares, Rui Silva, Gonçalo Oliveira, João Capucho, Tiago Parente, Dinis Telehovschi e José Neto; os médios Nilson Semedo, Miguel Figueiredo, Rafael Quintas, Tiago Freitas, Isaac Ferreira, Federico Coletta e Gonçalo Moreira; e os avançados Tomás Soares, Stevan Manuel, Jaden Umeh, Eduardo Fernandes, Anísio Cabral e Francisco Silva.
«Toda a gente está entusiasmada. É um grande jogo para nós e para o clube também. O Benfica já venceu esta competição, cabe-nos fazer história mais uma vez. Estamos todos prontos», referiu Jaden Umeh, à BTV, antes da partida para a Suíça.
A comitiva encarnada parte para Genebra esta tarde e defronta o Club Brugge na sexta-feira, no jogo que abre as meias-finais da UEFA Youth League. Real Madrid e PSG defrontam-se na restante semifinal.
Esta época, as águias já bateram o recorde de golos marcados numa edição da prova, 38. De recordar que o Benfica conquistou a competição em 2022.