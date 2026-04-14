António Silva, Samuel Soares, Henrique Araújo, Nuno Félix e Tomás Araújo estiveram presentes no treino desta terça-feira do plantel de juniores A do Benfica, que prepara a participação na final four da UEFA Youth League.

O quinteto do Benfica, que agora integra o plantel sénior das águias, foi campeão da prova em 2022, quando os encarnados derrotaram, na final, o Salzburgo por 6-0.

Os jogadores deixaram uma mensagem de motivação aos atuais sub-19 do clube, que se apuraram para a fase decisiva da Youth League. «Aproveitem a oportunidade que têm pela frente e tragam a taça para o Seixal», pediu António Silva, defesa e capitão das águias.

Os sub-19 do Benfica entram em campo na próxima sexta-feira, para defrontar o Club Brugge, em busca de uma vitória que garanta a quinta presença na final da prova.