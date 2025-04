Uma vitória feliz do Nacional, no Bessa, deixa os madeirenses com a manutenção no bolso, enquanto o Boavista vê o sonho da permanência desvanecer-se, pese embora ter feito quase tudo para evitar a derrota, na segunda parte. Faltou-lhe, no entanto, o mais importante: eficácia na hora de finalizar.

O muito que estava em jogo era palpável pelas muitas bolas pelo ar, passes errados e, sobretudo, pelas cautelas defensivas que dominaram os instantes iniciais. O Boavista fazia da largura que os alas Filipe Ferreira e, sobretudo, Salvador Agra davam no ataque o seu modo predileto de fazer chegar a bola à área adversária, mas as finalizações eram invariavelmente tímidas, exceção a um remate de ressaca de Seba Pérez (7m), desviado por um defesa.

O Nacional respondeu com eficácia, adiantando-se no marcador por Joel Tagueu, na sequência de um canto. O público bem pedia ao Boavista para pressionar mais alto no campo, mas esse era um risco que os axadrezados ainda não estavam dispostos a correr de forma deliberada.

Até porque, do outro lado, tinham um adversário astuto no ataque, que ficou perto de ampliar a vantagem por Tagueu e Paulinho Bóia. Este último, na cara de Vaclík, rematou ao lado, ao minuto 23, naquela que foi a ocasião mais flagrante até ao intervalo.

A reta final da primeira parte foi emocionante, com o perigo a rondar as duas balizas, prevalecendo invariavelmente a ação dos defesas. Que o digam Robert Bozeník e Joel Tagueu, que viram Djibril Soumaré e Sidoine Fogning negarem-lhe o golo em lances consecutivos, entre os minutos 35 e 36.

Pedia-se uma resposta forte ao Boavista, sem margem para deslizes na reta final da Liga, e foi isso que aconteceu na segunda parte. As panteras afiaram as garras, empurraram o adversário para junto da sua área e colecionaram uma mão cheia de oportunidades para anularem a desvantagem.

Só no minuto 70, Bozeník e Vukotic ficaram perto de marcar no mesmo lance, mas fosse Lucas França, que fez a defesa da tarde ao minuto 67 a remate de Diaby, a oposição dos defesas insulares ou a ineficácia dos avançados axadrezados, o certo é que o nulo teimava, e pesava cada vez mais, nas hostes axadrezadas.

O Nacional, que protagonizou um duro exercício de resistência na etapa complementar, só na reta final deu um ar de sua graça, com Appiah a quase «matar» o jogo ao minuto 84.

Balanceado no ataque, o Boavista fez um assalto final à baliza madeirense, mas Lucas França voltou a dar nas vistas ao parar um remate de Diaby, em cima do minuto 90. Na compensação foi Bozeník a tentar o empate, só que o lance teve o mesmo desfecho. Na resposta, José Gomes ficou perto do 2-0, mas o triunfo, esse, já não fugiu ao Nacional.

FIGURA: Lucas França

Levou os adeptos do Boavista ao desespero pelo tempo que demorou em cada reposição de bola, mas também mostrou toda a sua qualidade entre os postes num par de situações, a mais vistosa das quais ao minuto 67, quando fez a defesa da tarde, a remate de Diaby. Um guarda-redes que valeu, literalmente, pontos ao Nacional, no Bessa.

MOMENTO: muralha do Nacional segura a vitória (90m)

O Boavista deu tudo pelo empate, na segunda parte, mas não conseguiu quebrar a resistência do Nacional, que teve em Lucas França um muro intransponível. A defesa mais importante aconteceu em cima do minuto 90, negando o golo a Diaby.

POSITIVO

Reação do Boavista merecia, pelo menos, um ponto como recompensa. Joel Tagueu assinou uma exibição completa no ataque do Nacional, apontando o tento que valeu a vitória e oferecendo um golo cantado a Paulinho Bóia, que não aproveitou.

NEGATIVO

A invasão do terreno de jogo por parte de um adepto do Boavista, já perto do fim. Percebia-se a frustração dos fãs axadrezados, mas o relvado é exclusivo a quem tem participação direta no jogo. Ou, pelo menos, deveria de ser. Valeu a intervenção rápida de Bozeník para ajudar a serenar os ânimos.