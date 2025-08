O FC Porto apresenta-se este domingo aos seus adeptos. Numa partida diante o Atlético de Madrid, no Estádio do Dragão, a formação portista contará com um antigo craque do clube: Paulo Futre.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, o antigo internacional português confirmou a presença no jogo e confessou qual é a foto preferida da carreira.

«Tenho de dizer que em 1987, eram outros tempos, não havia internet e ninguém me conhecia no estrangeiro. Eu acho que nunca jogaria no Atlético de Madrid se o FC Porto naquele ano não tivesse chegado à final da Liga dos Campeões», começou por referir.

«Tenho milhares de fotografias, mas uma delas é a número um para mim. Esta é não só a favorita da minha carreira, mas também da minha vida», acrescentou, fazendo referência a uma foto em que aparece a beijar a «orelhuda».

Futre recebeu um convite direto de André Villas-Boas, presidente do FC Porto, para marcar presença no jogo entre dois clubes especiais para o jogador. O antigo avançado, recorde-se, fez três épocas no FC Porto antes de rumar ao Atlético de Madrid, clube que representou durante cinco épocas e meia.

«No domingo, no Estádio do Dragão, O FC Porto joga contra o Atlético de Madrid. Dois clubes que para mim são muito mais do que dois clubes», atirou.

Partilhou, ainda, a resposta que deu ao convite: «André [presidente do FC Porto], não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigado. Será uma honra estar ao teu lado no domingo».

O antigo craque quis deixar ainda uma mensagem de agradecimento aos adeptos portistas. «Sem eles, eu hoje não estaria aqui», concluiu.