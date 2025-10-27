Futsal Benfica
OFICIAL: Kutchy renova com o futsal do Benfica até 2030
Internacional português é produto da formação dos encarnados
Edmilson Sá, conhecido por Kutchy no mundo do futsal, renovou com o Benfica até 2030, oficializaram esta segunda-feira os encarnados. O ala de 23 anos é produto da formação das águias.
Kutchy veste as cores do Benfica desde a época 2013/14 - na altura pelos sub-13 encarnados. Cumpriu toda a formação na Luz. A nível de sénior, esteve emprestado meia época ao Torreense e duas épocas ao Fundão.
Ingressou na equipa principal do Benfica na temporada 2023/24. Esta é, portanto, a terceira época que cumpre como sénior na Luz. O ala, já internacional A por Portugal por 28 vezes, soma dois golos em sete jogos pelo Benfica na presente temporada.
Kutchy renova até 2030! 🦅#FutsalBenfica pic.twitter.com/yPvOncuOWW— SLBenfica Modalidades (@modalidadesslb) October 27, 2025
