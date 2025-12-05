Futsal Feminino
Há 34 min
Futsal: Brasil é o adversário de Portugal na final do Mundial feminino
Triunfo por 4-1 sobre a Espanha leva vencedoras da Copa América e líderes do ranking ao jogo decisivo da prova
Está encontrado o adversário de Portugal na final do Campeonato do Mundo de futsal feminino e é o Brasil.
As líderes do ranking mundial e vencedoras da Copa América confirmaram o favoritismo e bateram a Espanha por 4-1, na segunda meia-final do torneio que decorre nas Filipinas.
Ana Luísa abriu o marcador logo no primeiro minuto de jogo e Amandinha dobrou a vantagem pouco depois. Já na segunda parte, Débora Vanin (26 minutos) e Luana Rodrigues (33 minutos) também fizeram o gosto ao pé, sendo que o golo de honra das espanholas foi apontado por Ale De Paz.
Recorde-se que a final deste Mundial está marcada para as 11h30 (horas de Lisboa) deste domingo.
