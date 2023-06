A equipa feminina de futsal do Benfica venceu este domingo, em casa, o Nun’Álvares por 4-1, no terceiro jogo do play-off final e, agora, está a apenas uma vitória de poder reclamar o título de 2022/23.

Depois da vitória caseira por 2-0 e do desaire em Fafe por 1-0, a equipa da Luz impôs-se neste terceiro embate com golos de Fifó (4m), Inês Matos (20m), Maria Pereira (37m) e Sara Ferreira (39m), contra apenas das visitantes, assinado por Taninha (39m).

O Benfica procura o sexto título consecutivo que pode confirmar já no próximo sábado, no quarto jogo, em Fafe.

Em caso de derrota, o play-off regressa à Luz, para a «negra», a 24 de junho.