Luís Conceição, selecionador nacional feminino de futsal, antevê uma meia-final difícil frente à Argentina (sexta-feira, 10h00), mas espera atingir o jogo decisivo do primeiro Mundial da história, feito que Portugal merece alcançar pelo contributo que deu, e continua a dar, à modalidade:

Perspetivas para a meia-final do Mundial

«É continuarmos a ser Portugal. Se fizermos as coisas bem feitas, vai ser difícil não estarmos onde queremos.»

«Este era um dos nossos objetivos claros, desde o sorteio. Assumimos logo que um dos nossos objetivos era chegar às medalhas e isso obrigava-nos a chegar, pelo menos, às meias-finais. Estamos onde queremos. Acho que era nosso dever estarmos aqui, pela importância e pelo que temos feito no futsal feminino, não só em Portugal, mas também pelo que temos feito pelo futsal mundial. Este é o nosso lugar, que tanto desejávamos e que nos dava a possibilidade de chegarmos ao nosso objetivo.»

«Que esta meia-final e este Campeonato do Mundo sejam momentos de extrema importância para continuarmos a crescer, o futsal feminino português e mundial.»

Análise à Argentina

«É um adversário que respeitamos muito e que tem muita tradição no futsal, tanto na vertente feminina como masculina. É uma seleção que nos vai criar muitas dificuldades, com um jogo muito objetivo, muito prático: o que faz, faz bem, de uma forma muito intensa e competitiva.»