O Sporting carimbou a passagem para os «quartos» da Liga dos Campeões de futsal depois de golear (8-3) o AEK. Já depois de outra goleada (11-0) na primeira mão, a equipa de Nuno Dias ultrapassou os «oitavos» sem dificuldade.

Na próxima fase da competição, há a possibilidade de haver dérbi lisboeta. O Benfica, que joga esta sexta-feira frente ao Araz, procura também um lugar nos «quartos».

No que toca ao jogo, Bruno Pinto bisou nos primeiros dois minutos (1m e 2m). Alan Guilherme, ex-Sp. Braga, dilatou a vantagem para três golos (3m). O AEK reduziu a desvantagem ainda na primeira parte pelos pés de Ntatis (13m).

No início da segunda parte, Vitinho voltou a reduzir a desvantagem para o AEK (24m). A resposta dos leões surgiu logo de seguida com o golo de Pauleta (25m).

Bruno Pinto completou o hat-trick já depois da meia hora de jogo (31m). Tomás Paçó (35m), Valerio (35m) e Pauleta (38m) marcaram os restantes golos do Sporting. Já pelo AEK, Felipinho fez o terceiro dos gregos (35m).

Com este triunfo (8-3), o Sporting continua na luta pela terceira Liga dos Campeões do clube. O Benfica, por sua vez, procura juntar-se aos leões nos «quartos» da competição.