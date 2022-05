Pela quarta vez consecutiva, a Taça de Portugal de futsal vai para Alvalade: este sábado, o Sporting conquistou o troféu ao vencer o Benfica, por 4-3, num belíssimo jogo.

As oportunidades foram para ambos os lados, e os golos também.

E foram os leões a abrir as hostilidades: Tomás Paçó fez o 1-0 logo no primeiro minuto e Erick ampliou a vantagem já perto do intervalo.

Mas as águias ainda tinham uma palavra a dizer, e demoraram pouco tempo: numa questão de segundos, Chishkala e Rocha restabeleceram a igualdade.

A equipa da Luz continuou embalada no início do segundo tempo e completou a reviravolta logo no primeiro minuto. Bisou Rocha.

Rocha atirou ao poste e do outro lado Esteban não desperdiçou, dando novo empate ao encontro com pouco mais de dez minutos para jogar.

Pouco depois, André Sousa ainda negou o golo a Cardinal da marca do livre de dez metros, mas não conseguiu evitar o 4-3 final, por intermédio de Tomás Paçó.

O Sporting vence assim a Taça de Portugal pela quarta vez consecutiva e a nona na sua história.