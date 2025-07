André Lima, antigo jogador de futsal, é o novo treinador dos juvenis do Domus Nostra, anunciou o clube de Coimbra nesta terça-feira.

O antigo capitão do Benfica e da Seleção Nacional regressa agora ao ativo, depois de dez anos parado. Ao longo da carreira como treinador orientou a equipa principal das águias e conquistou a Liga dos Campeões, em 2010. Também foi técnico da seleção chinesa (masculina e feminina), do Ko Wong Meng e do Guangzhou Lixun.

Como jogador também brilhou nos pavilhões, tendo vestido a camisola do Miramar, Caja Segovia (Espanha) e Benfica. Em Portugal conquistou um campeonato, uma Taça e uma Supertaça. Pela seleção apontou 107 golos em 111 jogos.

O próximo desafio na carreira de André Lima, aos 54 anos, passa por orientar os juvenis do Domus Nostra, equipa que compete no campeonato distrital de Coimbra.