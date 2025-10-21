Futsal: Filipa Prata entre as árbitras nomeadas para o Mundial feminino
Competição vai decorrer entre 21 de novembro e 7 de dezembro, nas Filipinas
A FIFA informou que Filipa Prata, árbitra portuguesa, está entre as 26 nomeadas para o primeiro Mundial feminino da história.
Entre as árbitras selecionadas para o torneio encontram-se: 9 da Ásia (AFC), 8 da Europa (UEFA), 7 da América do Sul (CONMEBOL) e 3 da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF).
A competição que vai decorrer entre 21 de novembro e 7 de dezembro, nas Filipinas, terá Portugal como uma das 16 seleções presentes. A equipa lusa está no Grupo C, juntamente com Tanzânia, Nova Zelândia e Japão.
