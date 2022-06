Bebé anunciou na noite de domingo o final da carreira profissional como jogador de futsal, aos 39 anos.

O guarda-redes cumpriu os últimos quatro anos no Leões de Porto Salvo, mas despede-se agora das quadras, depois de 20 anos a jogar profissionalmente.

«Quero agradecer aos clubes, dirigentes, treinadores, adeptos, patrocinadores e principalmente a todos os jogadores com quem ao longo destes anos tive o privilégio de compartilhar a minha paixão pelo futsal. Um obrigado especial à minha família, que esteve sempre presente», escreveu Bebé, nas redes sociais.

«Mais do que títulos ou troféus, levo amigos para toda a vida e isso não tem preço», lê-se ainda na nota.

Bebé, que esteve vários anos primeiro no Sporting e depois no Benfica, conquistou por sete vezes o campeonato nacional, seis a Taça de Portugal e oito a Supertaça. Internacionalmente, foi ainda campeão da Europa e do Mundo pela Seleção Nacional e venceu a Liga dos Campeões, de águia ao peito.