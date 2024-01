O Benfica exigiu a repetição da final da Taça da Liga de futsal.

Num comunicado lançado já na madrugada desta segunda-feira, os encarnados manifestam-se revoltados por várias decisões da equipa de arbitragem que, entendem, lesaram a verdade desportiva».

O Benfica menciona em concreto o momento em que, a pouco mais de um minuto e meio do final da partida, Taynan, jogador do Sporting, saiu do banco de suplentes e entrou em campo para interromper uma jogada de ataque das águias quando o resultado era de 3-2 favorável ao conjunto leonino, que acabaria por vencer por 4-2.

«O jogador foi apenas admoestado com o cartão amarelo, quando as regras são claras e implicam, no mínimo, a sua expulsão», lê-se na nota.

Dada a gravidade dos acontecimentos vividos nesta noite no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, o Sport Lisboa e Benfica vai até às últimas consequências para que uma inaceitável conduta antidesportiva não passe uma vez mais em claro e que o nível de arbitragem a que hoje assistimos não se repita. O Sport Lisboa e Benfica irá interpor um protesto junto da Federação Portuguesa de Futebol e exige a repetição da final da Taça da Liga», conclui o comunicado.