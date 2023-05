O Benfica defronta o Palma Futsal na sexta-feira (20h00), nas meias-finais da Liga dos Campeões de futsal. Sporting e Anderlecht disputam a outra meia-final, com o jogo decisivo da competição a estar agendado para domingo, em Palma de Maiorca, Espanha.

«Não nos conseguiremos preparar para todos os momentos, mas iremos forçar a que o jogo esteja mais dentro dos momentos em que somos mais fortes que o Palma Futsal do que os momentos em que o Palma Futsal poderá ser mais forte do que nós. Para o futsal português, era extraordinário ter as duas equipas na final, mas estamos a focar-nos única e exclusivamente no Palma Futsal», atirou o treinador encarnado, Mário Silva.

O capitão do Benfica, Bruno Coelho, garantiu igualmente que o foco da equipa está no jogo das meias-finais.: «Tem sido demonstrativo ao longo dos últimos anos, o que a seleção ganhou e o que as equipas têm feito nas provas europeias. É notória a qualidade do futsal português. Se, por acaso, acontecesse uma final portuguesa, íamos mostrar ao mundo inteiro o que é o melhor dérbi do mundo. Mas pés assentes na terra, o foco é só no Palma.»