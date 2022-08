O Benfica anunciou esta quinta-feira o regresso de Bruno Coelho à formação encarnada de futsal, com um contrato válido até 2024. Porém, em Itália, o Nápoles veio a público anunciar o recurso aos tribunais na sequência desta transferência.

«É nosso dever levar a nossa reclamação a todos os tribunais, porque ela é suportada por todos os acordos económicos. Assim, será possível acabar com este costume de usar o depósito de acordos económicos apenas para proteção dos atletas e não dos clubes», diz Serafino Perugino, presidente do clube italiano.

O Nápoles pretende receber, no mínimo, uma indemnização não inferior ao «dobro/triplo do vencimento acordado com o jogador».