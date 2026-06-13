Cassiano Klein, treinador do Benfica, faz o rescaldo ao triunfo dos encarnados frente ao Sporting (2-1), no primeiro jogo da final da Liga de futsal:

Estratégia para travar o Sporting

«As duas equipas têm uma identidade muito clara, ambas procuram atacar o tempo todo e, quando não conseguem, o mérito é da equipa adversária e têm de mudar a estratégia.»

«No segundo tempo, não tivemos tanta energia porque num passe em que se chega atrasado, faz muita diferença. Então, gostaria de ter tido um pouco mais a bola e mais energia para conseguir competir nos 40 minutos. [Estratégia e organização] É algo que estou a aprender muito em Portugal. Vim de uma “escola” em que procurei ter muita bola e aqui temos dois caminhos, que é ser muito intenso e, ao mesmo tempo, conseguir pensar e tomar boas decisões.»

«Procuramos trabalhar e a cada jogo aprender. Neste, em alguns momentos, conseguimos fazê-lo bem e conseguimos criar situações boas, mas não conseguimos durante o tempo que gostaríamos.»

Expetativa para o que falta jogar na final

«No ano passado, fizemos um belíssimo primeiro jogo e vencemos lá. O Sporting veio depois cá e venceu, embora tenhamos feito um jogo incrível, em que corremos muito e, honestamente, esperava que no segundo jogo eles não tivessem tanta energia. Estas equipas transmitem um poder de superação muito grande e, por isso, talvez na terça-feira corram mais ainda. Torço para que a nossa equipa consiga correr mais, mas depende muito de cada atleta.»