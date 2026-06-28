Cassiano Klein, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após a conquista do bicampeonato de futsal pelo Benfica:

Análise dos cinco jogos da final

«Tirando o segundo jogo, foram partidas fascinantes entre duas equipas com identidade e a atacar. Quando cheguei a Portugal, pegámos um momento desafiante, contra uma equipa do Sporting com muita qualidade e muito bem treinada. Quero elogiar muito os nossos jogadores, pela volta mental que eles deram e como encararam o trabalho.»

Conquista do bicampeonato de futsal

«No ano passado, o título foi muito importante para nós, pois gerou uma confiança maior. Este ano, conseguimos vencer três vezes. Há muito tempo que o clube não conseguia. Hoje, fecha o ciclo de alguns jogadores e eles merecem muito este momento. Merecem mais do que eu, pois passaram por momentos difíceis no clube. É difícil viver neste clube sem títulos. É bom dar a volta e sair com o prestígio que eles merecem. Este bicampeonato tem um peso muito grande.»

Final marcada pelo equilíbrio

«Podia ter dado Sporting, uma bola pode decidir o jogo. Orgulho por conseguir este bicampeonato, com muita humildade e é continuar com este espírito. A equipa técnica fez um trabalho incrível. Às vezes, o treinador está nos holofotes, mas cada um deles tem um peso muito grande nesta virada do Benfica. Não se consegue nada sozinho no desporto e esta equipa dá-me uma segurança muito grande.»