Cassiano Klein, treinador do futsal do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após a derrota sofrida (8-2) frente ao Sporting, a contar para o jogo 2 das finais da Liga. O técnico brasileiro afirmou que o resultado fala por si, apelando já a uma mudança de chip para o jogo 3.

Resultado fala por si

«Creio que o resultado fala por si, o Sporting foi melhor em todos os aspetos. Não conseguimos fazer o nosso melhor jogo, não conseguimos competir e não jogámos com ímpeto e brio. Não fomos o Benfica que nos trouxe até aqui. Não fico entusiasmado quando ganho e não fico frustrado quando perco. A nossa equipa não conseguiu competir e o Sporting entrou muito forte no jogo, conseguindo ter superioridade.»

Não perder tempo a pensar neste jogo

«A final está empatada e temos de mostrar, no próximo domingo, uma reação e um comportamento diferentes. Não quero que eles gastem um minuto de energia a pensar neste jogo e que recuperem rápido, para escrever uma história diferente no domingo. Se vencermos, ninguém se vai lembrar deste jogo.»

Coletivamente o Benfica não esteve bem

«A nossa equipa jogou esta época com vários desfalques e conseguimos sempre ser superiores. Gostaria de ter o grupo todo completo, mas é importante ter confiança no grupo todo. Confio muito e, quando as coisas vão bem, o coletivo prevalece. Quando o coletivo não está bem, as coisas complicam-se. Hoje, realmente, não conseguimos estar bem coletivamente.»