De saída do Benfica, Ivan Chishkala deu uma entrevista aos canais oficiais do clube e agradeceu pelas cinco temporadas de águia ao peito.

«Quando cheguei disse que queria ganhar tudo e ficou só a faltar a Liga dos Campeões. Estivemos muito perto, mas nem sempre conseguimos ganhar tudo», começou por dizer, antes de falar diretamente sobre a conquista do campeonato.

«Do primeiro ao último segundo confiei que conseguíamos ganhar o título. Até ao fim dei tudo para ganhar e individualmente a nossa equipa estava mais forte do que antes», começou por dizer.

Sobre a diferença entre 2020, altura em que chegou a Lisboa, e 2025, ano em que saiu do clube, Chishkala confessou que sentiu mais pressão no último ano.

«Quando cheguei, na altura do Covid-19, a vida era diferente. Para mim estava mais fácil e não havia tanta pressão como agora. Mas com os adeptos encontrei outra vida no desporto. Muitas coisas novas», referiu.

«Vi atletas que jogam num nível muito alto. Treinadores que trabalham num nível muito alto. Graças a Deus que tive esta oportunidade. Obrigado ao Benfica», partilhou.

Questionado sobre o melhor momento ao serviço do Benfica, o jogador russo apontou a conquista do campeonato 2024/25, frente ao Sporting. Por fim, o ala de 29 anos garantiu que a partir de agora é mais um benfiquista a apoiar os encarnados.

«O Benfica e Portugal são a minha segunda casa. Foi agora e vai ser sempre. As portas do Benfica e estão da Luz estão sempre abertas. Vou lembrar-me sempre deste período e o Benfica vai ficar comigo. É muito duro sair, mas muito obrigado ao Benfica e aos benfiquistas», concluiu.

Chishkala chegou ao Benfica em 2020 e fez um total de 186 jogos e 123 golos. Em Portugal conquistou quatro títulos: Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça.