Horas depois de o Sporting se pronunciar sobre os confrontos entre adeptos à margem do dérbi de futsal, o Benfica também repudiou os atos de violência que originaram 124 detenções. Em comunicado, as águias também garantiram colaborar com as autoridades.

«O Sport Lisboa e Benfica repudia de forma inequívoca os atos de violência registados ontem [quinta-feira] (…) contrários ao espírito do desporto e àquilo que deve ser a vivência saudável da rivalidade. O Sport Lisboa e Benfica está a colaborar ativamente com as autoridades competentes, com o objetivo de identificar responsabilidades.»

Uma vez que as águias recebem os leões na segunda-feira, na primeira mão dos “quartos” da Champions de futsal (20h), o Benfica exigiu responsabilidade de «todos os intervenientes e adeptos».

Estes incidentes, ocorridos antes do empate na 16.ª jornada da Liga (2-2), levaram a FPF a instaurar um inquérito.