O Benfica reconquistou, na tarde deste domingo, a Taça da Liga feminina, numa final decidida nos penáltis (2-2, 3-2 g.p.).

Em Vila do Conde, o Nun’Álvares agarrou a vantagem, graças ao golo de Ana Azevedo, aos 12m. Na segunda parte, as águias operaram a reviravolta, por Maria Pereira e Fifó, aos 25 e 27m.

Na reta final, aos 37m, Cátia Morgado forçou nova igualdade (2-2). De parada e resposta, o nó apenas foi desatado nos penáltis.

Em quatro remates, Pisko, Lídia Moreira e Cátia Morgado desperdiçaram para o Nun’Álvares. Ainda que Sara Ferreira, do Benfica, tenha falhado, a festa foi feita pelas águias.

Assim, o Benfica conquistou a terceira Taça da Liga, deixando o Nun’Álvares com duas.

No domingo, as águias – heptacampeãs em título – retomam o campeonato, que lideram com 51 pontos, mais seis do que o Nun’Álvares.