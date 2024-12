O Benfica não vai defender o título na Champions feminina, conquistado na época passada. Em causa, alegam as águias, está a impossibilidade de compatibilizar a data proposta pela organização com o calendário já definido.

«O clube foi contactado informalmente pela organização no final do mês de setembro sobre as datas para a edição deste ano. (…) Os dias apresentados não eram compatíveis com o calendário competitivo oficial. Prontificando-se a organização a informar posteriormente, por via formal, as datas e as condições de participação na prova, situação que não veio acontecer até ao dia de hoje.»

«Foi, por isso, com surpresa que o clube tomou conhecimento da divulgação oficial – e sem a sua presença – da edição 2024 da Futsal Women's European Champions. O Benfica considera que este comportamento não abona a que esta prova tenha o desejado reconhecimento oficial, ao deixar de fora o último vencedor do troféu e atual heptacampeão nacional», lê-se, em comunicado.

De acordo com as águias, o período compreendido entre 18 e 21 de dezembro coincide com um estágio da Seleção Nacional e com uma eliminatória da Taça de Portugal.

Ainda assim, o Bitonto, emblema italiano que organiza o torneio, acusa o Benfica de «desrespeitar a prova e os clubes históricos que aceitaram participar, modificando os calendários já fixados». O clube garante que as águias foram intransigentes e mostraram desinteresse em participar.