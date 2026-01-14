Na tarde desta quarta-feira ficou definida a “final-eight” da Taça da Liga de futsal, com o Sporting – vencedor da prova em 2024 e 2025 – a receber os Leões de Porto Salvo. Por sua vez, o Benfica vai visitar o Rio Ave. De resto, o Caxinas recebe o Fundão, enquanto o Torreense vai visitar o Elétrico, que eliminou o Sp. Braga.

Nas meias-finais, Rio Ave ou Benfica vão medir forças com Sporting ou Leões de Porto Salvo.

O Sporting lidera o palmarés da Taça da Liga, com seis conquistas, enquanto o Benfica fez a festa por quatro ocasiões.