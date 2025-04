O Benfica perdeu este sábado na visita ao reduto da Quinta dos Lombos, por 4-3, e deixou o Sporting fugir na liderança do campeonato de futsal.

As águias até começaram a ganhar, mas viram o adversário dar a volta ao resultado e impor um 3-2 ainda na primeira parte. O Benfica conseguiu empatar já perto do fim, mas um golo no último minuto deu a vitória à Quinta dos Lombos.

Willian Carioca (10m e 20m), Vitão (20m) e Tomás Silva (39m) marcaram para a equipa da casa. Silvestre (8m), Carlos Monteiro (19m) e Higor (38m) apontaram os golos do Benfica.

No outro jogo da tarde, o Sporting bateu o Torreense por 6-3 e é líder com cinco pontos de avanço

Sokolov (1m, 2m e 40m), Taynan (18m), Zicky Té (27m) e um autogolo de Coque (30m) deram a vitória ao Sporting.

Com estes resultados, o Sporting segue em primeiro com 50 pontos, mais cinco que o Benfica.

Confira os outros resultados deste sábado: