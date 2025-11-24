Champions de futsal: Benfica esmaga no Azerbaijão e tem pé e meio nos «quartos»
Águias podem defrontar Sporting na próxima eliminatória
Águias podem defrontar Sporting na próxima eliminatória
O Benfica resolveu os “oitavos” da Champions de futsal na visita ao Azerbaijão, goleando o Araz por 9-0. Na tarde desta segunda-feira, Pany Varela inaugurou o marcador ao minuto 12, seguindo golos de Arthur (14 e 22m), Kutchy (15m), Higor de Souza (16m) e de Jacaré (30m).
Já na segunda parte, Pany Varela voltou a brilhar, bisando aos 32 minutos. Para completar a goleada, Arthur completou o hat-trick aos 36m, enquanto Higor de Souza bisou aos 39m.
Assim, o Benfica tem pé e meio nos “quartos” da Champions, onde vai medir forças com AEK ou Sporting. Os leões jogam na Grécia nesta segunda-feira (19h), em encontro da primeira mão.
No calendário do Benfica segue-se a receção ao Torreense, no sábado (20h), e a receção ao Araz, a 5 de dezembro.
Missão cumprida na 1.ª mão dos Oitavos de final da UEFA Futsal Champions League, com triunfo no Azerbaijão! 🦅🔥— SLBenfica Modalidades (@modalidadesslb) November 24, 2025
⚽ Arthur (3), Pany Varela (2), Higor (2), Kutchy e Jacaré#FutsalBenfica pic.twitter.com/WQcqQmXG9H