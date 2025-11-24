O Benfica resolveu os “oitavos” da Champions de futsal na visita ao Azerbaijão, goleando o Araz por 9-0. Na tarde desta segunda-feira, Pany Varela inaugurou o marcador ao minuto 12, seguindo golos de Arthur (14 e 22m), Kutchy (15m), Higor de Souza (16m) e de Jacaré (30m).

Já na segunda parte, Pany Varela voltou a brilhar, bisando aos 32 minutos. Para completar a goleada, Arthur completou o hat-trick aos 36m, enquanto Higor de Souza bisou aos 39m.

Assim, o Benfica tem pé e meio nos “quartos” da Champions, onde vai medir forças com AEK ou Sporting. Os leões jogam na Grécia nesta segunda-feira (19h), em encontro da primeira mão.

No calendário do Benfica segue-se a receção ao Torreense, no sábado (20h), e a receção ao Araz, a 5 de dezembro.