O Benfica vai falhar a defesa do título da Women's European Champions em futsal, justificando a ausência com o facto de a organização não ter apresentado datas compatíveis com o calendário da equipa.

Os encarnados informam em comunicado que o clube foi «contactado informalmente pela organização no final do mês de setembro sobre as datas para a edição deste ano» e que «informou que os dias apresentados não eram compatíveis com o calendário competitivo oficial».

O Benfica esclarece que a organização ficou de informar posteriormente, por via formal, as datas e as condições de participação na prova, «situação que não veio acontecer até ao dia de hoje».

«Foi, por isso, com surpresa que o clube tomou conhecimento da divulgação oficial – e sem a sua presença – da edição 2024 da Futsal Women's European Champions», referem as águias no comunicado.

De acordo com o clube heptacampeão nacional, as datas escolhidas para a competição, de 18 a 21 de dezembro, coincidem com um estágio da seleção portuguesa (15 a 18) e com uma eliminatória da Taça de Portugal, prevista para 21 ou 22 de dezembro.

«O Sport Lisboa e Benfica considera que este comportamento da organização não abona a que esta prova tenha o desejado reconhecimento oficial, ao deixar de fora o último vencedor do troféu e atual heptacampeão nacional», conclui.