Futsal: Benfica goleia em Ferreira do Zêzere e só sabe ganhar
Encarnados triunfaram por 6-2 na terceira jornada do campeonato
Três em três! O Benfica voltou a vencer no campeonato e goleou o Ferreira do Zêzere fora de portas, por 6-2, na terceira jornada da Liga de futsal.
No lado dos encarnados, Carlos Monteiro (1m), Diego Nunes (10m e 26m), Jacaré (11m e 17m) e Arthur (17m) marcaram na partida. No que toca à equipa da casa, Jacaré ainda fez um autogolo, aos sete minutos, empatando a partida, mas o Benfica conseguiu voltar para a frente do marcador. Octávio Jr. marcou o outro golo.
Com este resultado, o Benfica segue em terceiro lugar, com nove pontos, os mesmos que o Sporting e os Leões de Porto Salvo. O Ferreira do Zêzere está em quarto, com seis.
