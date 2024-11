O Benfica empatou este sábado em casa dos Leões de Porto Salvo (2-2), num jogo em que estiveram a vencer por dois golos.

Na sexta jornada da liga portuguesa de futsal, as águias entraram melhor e ao intervalo já sorriam, com golos de Edmilson Kutchy (14m) e Higor de Souza (17m).

No entanto, quem não marca sofre e os Leões de Porto Salvo aproveitaram o espaço para chegar à igualdade, com um bis de Ture.

Com este resultado, o Benfica mantém a liderança, com 16 pontos, mas mais um jogo que o Sporting, que tem 13 pontos. Os Leões de Porto Salvo estão em quinto, com oito.