O Benfica perdeu esta sexta-feira com o Barcelona após prolongamento, por 5-4, nas meias-finais da Liga dos Campeões de futsal. Os catalães estão na final e reeditam a decisão de 2021 ante o Sporting, que horas antes bateu o ACCS, do português Ricardinho, por 6-2.

A equipa comandada pelo espanhol Pulpis entrou com tudo e chegou à vantagem logo aos 41 segundos, numa grande penalidade batida por Tayebi, depois de uma falta de Didac Plana sobre Rocha.

Os encarnados, coesos no jogo, conseguiram dobrar a vantagem aos nove minutos, pelo ex-Sporting Rocha, que intercetou um passe do português André Coelho pelo corredor direito, correu para a baliza e, perante Didac Plana, rematou para o 2-0.

Depois do segundo golo dos encarnados, o Barcelona conseguiu carregar um pouco mais, mas André Sousa – com mais uma exibição inspirada na baliza – abriu o livro de uma noite de grandes defesas na Letónia e manteve a folha limpa até ao intervalo, que chegou mesmo com maior vantagem para o Benfica, depois do 3-0 apontado por Afonso Jesus: Marcênio teve tudo para fazer o 2-1 já com André Sousa fora do lance mas atirou ao poste e, no contra-ataque imediato, Rocha driblou um adversário, rematou para defesa de Didac Plana, mas Afonso emendou (17m).

Se a primeira parte foi quase perfeita para o Benfica, a segunda não podia ter começado pior e o Barcelona encetou a recuperação com o 3-1 logo aos 21 segundos, num remate de Matheus Rodrigues em que a bola foi ao poste, bateu em André Sousa e entrou.

Com dois golos de desvantagem e uma boa reentrada, o Barcelona conseguiu assumir-se mais no jogo e enviou várias bolas aos ferros, por Pito e Didac Plana, com André Sousa a evidenciar-se ao minuto 26 com uma impressionante defesa a negar o 3-2 em cima da linha. Merece ser vista e revista.

A reviravolta do Barcelona encaminhou-se com uma verdadeira obra de arte de Ferrão que, na zona de pivô, após passe de Ortiz, rematou de calcanhar e de costas para a baliza para o 3-2 (30m). Aos 34 minutos, Dyego, que muitos desequilíbrios criou na segunda parte, driblou Robinho na esquerda e o remate contou ainda com um ligeiro desvio em Pito para trair André Sousa e ditar o 3-3.

Já depois da sexta falta encarnada e de um livre de dez metros de Adolfo defendido por André Sousa para o poste, o mesmo Dyego, a dois minutos e meio do fim, num lance semelhante ao 3-3, bailou sobre Bruno Cintra e rematou para a reviravolta no marcador, mas que teve resposta encarnada 26 segundos depois: Pulpis lançou o cinco para quatro e Chishkala, após superioridade criada na esquerda, sentou Adolfo e rematou para arrastar as decisões para prolongamento.

E foi já no final dos dez minutos extra, na segunda parte do prolongamento, a 17 segundos do fim, que o Barcelona marcou o golo do apuramento para a final.

A final entre Sporting e Barcelona está marcada para as 16 horas de domingo. Em 2021, em Zadar, na Croácia, o Sporting conquistou a sua segunda Liga dos Campeões ao bater a equipa catalã por 4-3.