O Benfica renovou contrato com André Sousa, informou o clube.



O guarda-redes, de 36 anos, vai assim continuar de águia ao peito pela quarta temporada consecutiva. Os encarnados não revelaram a duração do vínculo com o internacional português.



André Sousa conta com passagens por Académica, Instituto D. João V, Operário, Fundão e Sporting antes de chegar ao Benfica.