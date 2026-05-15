O Benfica – campeão em título – sofreu para vencer no arranque dos “quartos” dos playoffs da Liga (4-3). Na noite desta quinta-feira, no reduto do Eléctrico – em Ponte de Sor – Carlos Monteiro adiantou as águias ao nono minuto. De parada e resposta, Telmo Sousa restabeleceu a igualdade aos 13 minutos.

Na segunda parte, Kutchy lançou o Benfica para o 2-1, convertendo um penálti aos 25m. Dois minutos volvidos, Renato Almeida fez o 2-2, mas a bola foi ao meio e Arthur aplicou o 3-2. Na reta final, André Coelho aplicou o 4-2 aos 32m, enquanto Pedro Santos reduziu aos 39m (4-3).

Numa eliminatória disputada à melhor de três jogos, o Benfica recebe o Eléctrico na terça-feira (21h15). O vencedor da eliminatória vai defrontar Rio Ave ou Leões de Porto Salvo (0-1) nas meias-finais.