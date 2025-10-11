O Benfica venceu este sábado o Sporting por 4-2 numa partida a contar para a quinta jornada do campeonato nacional. As águias seguem na liderança do campeonato, a par dos Leões de Porto Salvo e impuseram o primeiro desaire dos leões esta temporada.

O segundo dérbi da época jogou-se no Pavilhão Fidelidade, casa dos encarnados, mas foram os leões que entraram melhor. O primeiro lance de perigo pertenceu Rúben Freire que, a passe de Tomás Paçó, acertou em cheio na trave da baliza de Gugiel.

O Benfica respondeu com duas oportunidades quase consecutivas, por André Coellho e Carlinhos. Antes do golo encarnado, Rocha salvou o Sporting com dois cortes incríveis em cima da linha de golo a remate de Arthur.

O brasileiro do Benfica acabou por assistir Jacaré à passagem do minuto 12. Cruzamento tenso na sequência de uma bola parada e o pivot a rematar forte e rasteiro para o fundo das redes da baliza de Bernardo Paçó.

Logo a seguir, o guardião leonino perdeu a bola em terrenos avançados, Silvestre tentou o chapéu, mas Merlim conseguiu evitar o segundo golo dos encarnados com um corte de cabeça.

Na segunda parte, o Sporting conseguiu reagir. Aos sete minutos do segundo tempo, Merlim colocou a bola em Tomás Paçó, o jogador do Sporting rematou forte e Taynan desviou já perto da baliza para a igualdade no marcador.

No entanto a reação dos leões durou pouco. Em dois minutos, o Benfica não só regressou ao comando do marcador como duplicou a vantagem. Primeiro por Lúcio, com um grande remate cruzado, indefensável para Bernardo Paçó, e depois por intermédio de Kutchy. O jovem encarnado, com um grande lance individual, passa por dois adversários e assiste Hígor. O ressalto voltou para o jovem do Benfica que atirou para o 3-1.

Pouco depois, Tomás Paçó quase voltou a reduzir para os leões. O jogador «verde e branco» atirou primeiro ao poste e depois viu André Coelho negar-lhe o golo em cima da linha.

Os comandados por Nuno Dias ainda colocaram Merlim como guarda-redes avançado, e foi com uma unidade de campo a mais que Tomás Paçó reduziu a desvantagem no marcador. Remate forte e colocado com a bola a entrar no ângulo direito da baliza de Leo Gugiel.

No entanto, o Benfica voltou a marcar por Lúcio. No último ataque, Afonso Jesus cortou o remate de Diogo Santos, a bola sobrou para Lúcio e o jovem encarnado rematou do outro lado do campo para uma baliza deserta e fechou o resultado em 4-2, confirmando o primeiro triunfo sobre o Sporting na fase regular do campeonato nacional desde 2022.